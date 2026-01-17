Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет против Паралимпийского комитета России, Федерации компьютерного спорта и нескольких граждан РФ. Указ с перечнем опубликовали на сайте главы киевского режима.

Документ предполагает 17 видов ограничений. Среди них — блокировка активов, прекращение спортивных контактов, аннулирование официальных визитов и переговоров. Также организации бессрочно лишили государственных наград Украины.

Под санкции на такой же срок подпали три физических лица: президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, глава Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков и боксер Яков Букин. В их отношении указ предусматривает бессрочное лишение украинских наград.

В последние годы Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других государств. Санкционные списки готовят министерства и ведомства Украины, а затем утверждает Совет национальной безопасности и обороны.

Ранее Финляндия и Швеция предложили Евросоюзу принять новые санкционные ограничения против России. В частности, запретить ввоз в страну предметов роскоши.