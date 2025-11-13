«Против него дадут показания». Зеленскому предрекли отставку из-за скандала с Миндичем

Азаров: скандал с Миндичем приведет к отставке Зеленского

Коррупционный скандал на Украине с бизнесменом Тимуром Миндичем обернется для президента Владимира Зеленского отставкой. Об этом ТАСС рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Для Зеленского, как я понимаю, отставкой обернется, когда дело раскрутится, когда против него дадут прямые показания. Так что для него ничем хорошим это закончиться не может», — отметил Азаров.

Репутационные потери Зеленского огромные, добавил экс-премьер. Среди обвиняемых — лица из ближайшего окружения президента. После такого скандала с Зеленским не захотят общаться мировые лидеры, высказался Азаров.

НАБУ провело гигантскую работу по раскрытию коррупционной схемы с участием «кошелька» Зеленского Тимурав Миндича. Обыски у бизнесмена стали результатом кропотливой и длительной работы бюро.

«Было много этапов. Это и этапы агентурной работы, это и этапы оперативно-разыскной работы, и подслушивающие устройства, и работа с агентурой, и сбор документальных доказательств, анализ материалов прослушивания, допросы, анализы, бухгалтерские сверки», — подчеркнул Азаров.

По его словам, расследование началось по команде США, вероятно, еще весной.