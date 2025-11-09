Зеленский ввел санкции против Кирилла Дмитриева и пяти российских издательств

Также под санкции подпали начальник пятой службы ФСБ Алексей Комков, участник российской переговорной группы, начальник Главного управления Генерального штаба России Александр Зорин и заместитель министра просвещения Александр Бугаев.

Всего новые ограничения со стороны Украины коснулись восьми физических лиц, обвиненных Киевом в преступлениях против страны.

Второй подписанный Зеленским указ ввел санкции против пяти российских издательств, которые, по мнению Киева, распространяют антиукраинские нарративы.

Украинский лидер заявил, что попросит западных партнеров присоединиться к введенным ограничениям. Одной из мер станет изъятие литературы издательств с полок международных выставок и с онлайн-платформ по всему миру.

В минувшую субботу, 8 ноября, Зеленский призвал страны Запада ввести санкции против всей энергетической отрасли России. Он подчеркнул, что страна до сих пор продолжает работать на рынке атомной энергии, а также торгует нефтью и газом, в том числе со странами Европы.