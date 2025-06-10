Зеленский ввел санкции против «Артека» и «Движения первых»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против девяти юрлиц в России. Указ опубликовали на сайте офиса главы государства.

В перечень вошли детский центр «Артек», «Движение первых», центр гуманитарных и культурных инициатив «Рассвет». Также под санкции попали Мелитопольский государственный университет, региональное отделение общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя», общество «Знание» и организация морпехов «Тайфун».

На сайте Зеленского обнародовали перечень из 46 физических лиц, в числе которых один белорус, 26 россиян и 19 человек с гражданством России и Украины, в отношении которых также ввели рестрикции.

Срок действия санкций — 50 лет. Они традиционно включают блокировку активов на Украине, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение культурных обменов, торговых соглашений и научного сотрудничества.

Новые антироссийские санкции подготовила Еврокомиссия. В список могут включить инфраструктуру газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».