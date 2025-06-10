ЕК подготовила новые санкции против России

В новый список антироссийских санкций могут включить инфраструктуру газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом со ссылкой на соответствующие заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сообщила британская газета Financial Times .

«Еврокомиссия впервые предлагает ввести санкции против „Северного потока — 1“ и „Северного потока — 2“», — сказала она во время брифинга в Брюсселе.

Новый, 18-й пакет антироссийских санкций будет включать в себя полный запрет на использование инфраструктуры газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», а также снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель с нынешних 60 долларов.

Кроме того, рестрикции могут затронуть деятельность российских банков и судов, связанных, по мнению представителей Евросоюза, с Россией. Одобрить пакет санкций могут до конца июля.

Ранее в газете Financial Times сообщили, что Евросоюз может добавить Россию в «серый список» стран со слабым контролем за отмыванием денег.