Зеленский ввел санкции против 70 компаний из России, Китая и Виргинских островов

Президент Украины Владимир Зеленский 3 января ввел санкции против 70 компаний из России, Виргинских островов и Китая. Документ опубликовали на сайте его офиса.

Среди подпавших под ограничения 60 компаний — с российской регистрацией, одна — на Виргинских островах и девять — в Китае.

В перечень включили Научно-исследовательский институт космических и авиационных материалов, Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения, опытно-конструкторское бюро «Гиперком», завод полупроводниковых приборов, предприятия «Полет», «Марс» и другие.

Среди компаний с китайской регистрацией — Moji-Nano Technology Co, Hong Kong Skyrizon Holding Limited и Russwill Telecom Limited.

Санкции Украины подразумевают в том числе блокирование активов на территории страны, аннулирование официальных визитов, лицензий, прекращение торговых соглашений, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, научного сотрудничества, культурных обменов, а также лишение государственных наград.

В декабре США убрали из списка антироссийских рестрикций девять компаний и физических лиц.