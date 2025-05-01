Зеленский ввел персональные санкции против Арестовича

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович попал в число участников нового санкционного списка, составленного Советом национальной безопасности и обороны страны. Глава государства Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных ограничений в силу. Документ опубликован на сайте офиса президента Украины .

Арестович стал одним из 76 участников и 81 компании, попавших под персональные ограничения. Санкции предусматривают блокировку всех его находящихся на Украине активов, запрет на распространение медиаресурсов и отзыв лицензий на ведение бизнеса.

В своем Telegram-канале Арестович заявил, что после решения украинских властей в стране станут недоступны его YouTube-канал и социальные сети. Он призвал своих подписчиков пользоваться VPN, чтобы не пропускать прямые эфиры.

На Украине против Арестовича завели два уголовных дела за его выступление на лекции, где он уничижительно отзывался о женщинах, а также за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.

В России бывший советник главы офиса президента Украины также находится под уголовным преследованием по делу о публичных призывах к терроризму и распространении фейков о российской армии.

В конце апреля Алексей Арестович объявил, что украинские власти должны согласиться на потерю четырех регионов, которые по результатам референдумов вошли в состав России. Он подчеркнул, что при продолжении боевых действий число потерянных украинских регионов может вырасти в два раза.