Арестович призвал Зеленского признать потерю территорий

Украинские власти не должны больше претендовать на те территории, которые присоединились к России во время спецоперации. Об этом экс-советник офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью журналисту Николаю Фельдману.

«Почему мы должны отдавать четыре области? По одной простой причине: потому что через полгода или год вы будете отдавать шесть. Не хватит ума, будете отдавать восемь», — объяснил он.

По мнению Арестовича, сейчас президент Владимир Зеленский должен принять условия российской стороны, иначе ситуация может ухудшиться.

Экс-советник выразил уверенность в том, что при затягивании боевых действий ВСУ лишатся огромного числа военнослужащих, а жители Украины продолжат сбегать за границу.

Ранее политик заявил, что у Зеленского остался один выход из сложившейся ситуации. Ему нужно лично поехать в Москву и договориться об урегулировании конфликта напрямую.