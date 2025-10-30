Дмитриев пошутил о запрете ЕС на экспорт унитазов в Россию

Дмитриев: ЕС запретил экспорт унитазов в Россию, так как самому потребуется

Россияне посмеялись над запретом Евросоюза экспорт унитазов и биде в рамках санкций. При этом производители сантехники несут убытки, заявил в социальной сети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«ЕС, по-видимому, считает, что в будущем потребуется больше унитазов, и запрещает их экспорт в Россию», — отметил он.

Ассоциация итальянских предпринимателей отреагировала на юмор фразой: «для нас это не смешно», имея ввиду серьезные убытки из-за потери рынка сбыта.

Ранее президент Владимир Путин пошутил о запрете ЕС ввозить унитазы в Россию. На прошлой неделе Евросоюз принял очередной пакет антироссийских санкций. Среди прочего в него вошел запрет на поставку унитазов, биде и раковин.