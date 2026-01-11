Зеленский в шоке: НАБУ нашло жесткий компромат? У водителя Ермака провели обыски

Украинское антикоррупционное ведомство провело обыски у личного водителя Андрея Ермака, бывшего главы офиса Владимира Зеленского. О деталях следственных действий сообщили СМИ Украины.

Расследование в отношении Ермака вошло в активную фазу после его отставки 28 ноября, которая последовала сразу за обысками в Офисе президента.

По версии следствия, интерес антикоррупционных органов вызван возможными махинациями с недвижимостью в кооперативе «Династия».

Несмотря на проведение следственных действий, подозрение бывшему топ-чиновнику до сих пор не вручали. Украинская пресса допустила, что НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) все еще собирает доказательную базу для суда.

Ситуация осложняется возможным политическим противостоянием между силовыми структурами.

По одной из версий, обыски в Офисе президента проводились в ускоренном режиме, чтобы опередить СБУ, которая якобы готовила операцию по отстранению главы САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) Александра Клименко.

В случае увольнения Клименко контроль над антикоррупционной прокуратурой перешел бы к генпрокурору, что могло заблокировать расследование против Ермака.

В день обысков у Ермака, как утверждает пресса Украины, Зеленский провел личную встречу с главами НАБУ и САП.

Версию о якобы достигнутой договоренности — не вручать подозрение Ермаку в обмен на отказ СБУ от преследования главы САП Александра Клименко — подтверждает только один источник украинского издания «Зеркало недели».

Ермак лишился поста в конце ноября. До этого на Украине раскрыли еще один коррупционный скандал с «кошельком» Зеленского.