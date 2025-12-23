Зеленский узнал подробности украинско-американских переговоров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов доложили президенту Владимиру Зеленскому о переговорах с американской делегацией. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Продуктивно поработали с представителями президента [США Дональда] Трампа, и сейчас есть подготовленные драфты нескольких документов», — написал Зеленский.

Он намекнул, что есть документы о гарантиях безопасности для Украины, о восстановлении и основных условиях для завершения конфликта. Президент Украины выразил благодарность европейским странам за поддержку и координацию. Он также отметил, что Киев надеется на продолжение диалога с Вашингтоном.

Реальные гарантии безопасности Украине зависят от позиции России, считает научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Эд Арнольд. По его мнению, Зеленский надеется на юридическое закрепление обязательств США и одобрение обеих палат парламента, а затем и президента. Но взаимодействие России и США идет параллельно с переговорами в Украине и Европе. Поэтому позиция Владимира Путина имеет значение.