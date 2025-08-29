Зеленский узаконил термин «рашизм»

Российскую политическую систему на Украине теперь принято называть «рашизмом». Это следует из нового закона «Об основах государственной политики и национальной памяти украинского народа», подписанного лидером страны Владимиром Зеленским. Документ доступен на сайте Верховной рады .

Авторы украинского закона назвали политическую систему России тоталитарной идеологией, основанной на традициях шовинизма и империализма.

Этот же закон закрепляет такие понятия, как «преступления против украинского народа», «историческая антиукраинская пропаганда» и «война за независимость Украины».

Документ приравнял к государственным награды, которые получили украинцы-коллаборанты, перешедшие на сторону нацистских войск во время Великой Отечественной войны.

Речь идет о наградах, учрежденных Украинской Народной Республикой в изгнании и Украинским главным освободительным советом, которые поддерживали Гитлера и сотрудничали с нацистской Германией.