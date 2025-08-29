Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон «Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа», по которому признаются государственными награды, учрежденные пособниками нацистов во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады.

В документе речь идет о наградах, учрежденных созданной в 1917 году Украинской народной республикой и сотрудничавшим с фашистами Украинским главным освободительным советом.

Помимо этого, закон предусматривает очищение публичного пространства от символов «российской и советской имперской политики», а также приведение мест памяти Второй мировой в соответствие с законом о декоммунизации.

Ранее стало известно, что сотрудница одного из судов Киева опубликовала в соцсети фото с флагом нацистской Германии. Женщину раскритиковали в Сети, но ее это совершенно не смутило.