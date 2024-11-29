Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками ВСУ

Новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины назначили Михаила Драпатого. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Заместителем Главнокомандующего Вооруженными силами стал Олег Апостол — командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Зеленский отметил, что генерал-майор Драпатый занимался организацией обороны на Харьковском направлении и доказал свою эффективность в боях. До него должность командующего Сухопутными войсками ВСУ занимал Александр Павлюк.
Ранее глава государства сообщил о разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Во время переговоров немецкий политик раскрыл детали телефонной беседы с Путиным.
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