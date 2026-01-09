Главу киевского режима Владимира Зеленского уже можно списывать, в скором времени страну возглавит новый президент. Но новый украинский лидер также не будет иметь реальной власти, высказал мнение в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Да, Зеленский ушел. Мы будем иметь дело с тем, кто всплывет наверх, или с тем, кого поставят MI-6 и ЦРУ. Но в любом случае у него не будет никакой реальной власти», — заявил американский аналитик.

По его мнению, новый глава Украины окажется в безвыходном положении, так как ВСУ терпят поражение, а денег на боевые действия у украинского руководства не предвидится. Новому лидеру придется мириться с обстоятельствами — воевать без денег невозможно.

Украинцы могут попытаться свергнуть президента Зеленского. Глава государства сдал страну империализму, заявил турецкий исследователь и публицист Озан Ферхата.