Президент Украины Владимир Зеленский использовал визит чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в Киев для подготовки референдума о статусе Донбасса. Такое предположение озвучил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в беседе с телеведущей Еленой Курбановой на ее YouTube-канале .

Луценко заявил, что появление Залужного в Киеве — это часть масштабной политической игры Зеленского. Экс-генпрокурор считает, что так президент Украины пытается использовать высокий авторитет бывшего главнокомандующего, чтобы легитимизировать непопулярные мирные решения и сохранить за собой власть.

«Его пригласили для одного разговора: вы должны поддержать референдум и меня как президента, потому что только через референдум может наступить мир. Думайте об Украине, а не о себе, а только я могу его принести в качестве действующего президента», — прояснил Луценко логику действий украинского лидера.

Ранее Великобританию назвали инициатором выдвижения кандидатуры Залужного на пост премьер-министра Украины. По мнению экс-нардепа Украины Владимира Олейника, это мотивировали необходимостью создания эффективного управления страной в кризисный период.