Владимир Олейник, ранее занимавший должность народного депутата Украины, поделился со «Звездой» взглядами на возможное назначение экс-командующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного на пост премьер-министра страны.

По мнению политика, именно Великобритания выступает инициатором выдвижения кандидатуры Залужного, мотивируя это необходимостью создания эффективного управления страной в кризисный период.

Олейник утверждает, что процесс возвращения Залужного в страну заранее спланирован Лондоном, целью которого является формирование своего кандидата на руководящую роль в правительстве. Он подчеркнул, что подобный сценарий требует значительных усилий для принуждения депутатов поддержать кандидатуру Залужного.