Ослабление влияния Зеленского связали с трудностями с залогом за Ермака

Ближайшие выходные экс-глава офиса украинского лидера Андрей Ермак проведет в СИЗО, залог за него отказываются проводить банки. Пресса Украины увидела в этой ситуации «еще один индикатор серьезного ослабления власти Зеленского».

Суд разрешил выпустить Ермака под залог в три миллиона долларов. Внести сумму не могут — адвокат экс-главы офиса Зеленского уверял, что этому противостоят банки, которые опасаются давления со стороны финмониторинга.

«При этом представители оппозиции и источники в политических кругах говорят, что президент прилагает немалые усилия, чтоб деньги были собраны, но до сих пор этого не произошло», — отметило украинское издание «Страна».

Из этого СМИ сделали вывод, что рычаги влияния Зеленского на ситуацию внутри Украины быстро ослабевают.

«Он уже не может решить даже такие, далеко не самые сложные вопросы», — констатировала редакция издания.

Андрей Ермак — бывший руководитель офиса президента Украины, сосредоточивший в своих руках беспрецедентный объем власти. Его называли ключевым архитектором внутренней и внешней политики страны.

В мае 2026 года Ермака арестовали по подозрению в коррупции, Berliner Zeitung предполагала, что это — последнее предупреждение Зеленскому от Запада.