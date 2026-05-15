Арест бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака — это серьезный сигнал главе киевского режима Владимиру Зеленскому со стороны Запада. Об этом написало издание Berliner Zeitung .

Немецкая газета привела несколько версий по поводу ареста Ермака. По одной — надавили США, по другой — дело организовали по указке ЕС.

«Некоторые наблюдатели подозревают давление со стороны Вашингтона. Другие видят за наступлением скорее европейских игроков и ориентированные на Запад антикоррупционные сети, которые хотели вынудить Зеленского к реформам», — отметили в статье.

Также в материале выдвинули версию, что арест Ермака можно считать «последним предупреждением» Зеленскому. По версии издания, местные элиты винят главу киевского режима в препятствовании переговорам и затягивании конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что арест бывшего соратника Зеленского — это операция по спасению других киевских коррупционеров и их западных покровителей.