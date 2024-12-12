Зеленский ставит Западу ультиматум. К чему приведет его политический шантаж?

Президент Украины Владимир Зеленский фактически поставил Запад перед ультиматумом, когда предложил пойти на переговоры с Россией в обмен на членство Украины в НАТО. Из-за таких попыток политического шантажа украинский лидер в скором времени может потерять власть, рассказал 360.ru политолог Сергей Станкевич.

Он объяснил, что действия президента создают тупик в переговорах для завершения конфликта. Ради остановки боевых действий американские власти могут попросту заменить Зеленского на более удобного им человека, добавил эксперт.

«Из тупика какой возможен выход? Просто поменять главное действующее лицо в Киеве.<…> И я думаю, что над этим решением все больше задумываются как минимум в Вашингтоне. Но, может быть, и в европейских столицах», — предположил он.

Несмотря на сообщения о якобы возможном вступлении Украины в ЕС и НАТО, на практике этот вариант исключается, подчеркнул эксперт. Многие страны, входящие в эти объединения, ни в каком виде не согласятся пойти на данный шаг.

«Не могут принять ни в НАТО, ни в Евросоюз, потому что существуют достаточно жесткие процедуры приема и кроме этих процедур есть еще и принцип единогласия <…> Реализовать этот план нет никакой практической возможности, но создавать определенную информационную волну можно, чем, собственно, и занимаются разные люди время от времени», — уточнил политолог.

В лучшем случае Зеленский может получить неопределенное и эфемерное приглашение, которое он будет подавать как одержанную страной победу, подчеркнул он.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш заявил о начале подготовки вступления государства в НАТО и Евросоюз. Организация реализует в стране около 24 проектов.