Зеленский сравнил Келлога с ПВО Patriot и предложил переехать в Киев

Визиты специального посланника президента США Кита Келлога в Киев минимизируют воздушные удары по городу. Эффект от его присутствия выше, чем от систем противовоздушной обороны Patriot. С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский на очередной встрече с представителем американского президента.

Он подчеркнул, что готов предложить Келлогу гражданство Украины и квартиру в Киеве, чтобы обеспечить городу безопасность.

«Всякий раз, когда вы здесь киевляне точно могут немного выспаться… Я готов предоставить генералу Келлогу гражданство. Все, что надо, квартиру — все», — заявил Зеленский.

Подводя итог встречи, он заявил, что обсудил с Келлогом отдельные программы по финансированию и покупке новых систем Patriot, а также предложение украинской стороны о совместном производстве беспилотников и вооружений.

О популярности Келлога среди киевлян ранее сообщила газета The New York Post. По данным издания, в дни его визитов в городе не включают сирены воздушной тревоги.

В качестве благодарности горожане начали распространять в социальных сетях мемы, где специальный представитель президента США представлен в образе в образе кота (кит — по-украински кот) с нимбом и охраняет Киев.