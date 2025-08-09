Зеленский созвонился с Макроном и премьер-министрами Дании, Эстонии и Британии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с западными лидерами. Он заявил об этом в своем Telegram-канале.

Глава государства созвонился с французским коллегой Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом и премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

По его словам, главной темой беседы стало урегулирование украинского конфликта.

«Все наши шаги должны быть такими, которые приближают к реальному завершению войны, а не к ее реконфигурации», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что принятые вместе с партнерами решения «должны работать на общую безопасность».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заподозрил украинского президента в желании найти отговорку, чтобы продолжить конфликт. По его мнению, именно по этой причине Зеленский отказался обсуждать возможность территориальных уступок.