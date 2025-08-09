Зеленского обвинили в попытках найти отговорки для продолжения конфликта

Украинский президент Владимир Зеленский отказался обсуждать территориальные уступки, чтобы отсрочить перемирие и продолжить конфликт. Об этом в соцсети X заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, лидер Украины продемонстрировал неготовность проводить переговоры об урегулировании конфликта. Политик добавил, что новость о встрече президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске привела Зеленского в ярость.

«Он уже придумывает оправдания, чтобы отвергнуть мирную инициативу, которая за ней последует», — предположил Филиппо.

Ранее Зеленский рассказал, что не пойдет на территориальные уступки для заключения мирного соглашения. Он отметил, что страна готова к реальным шагам для окончания боев. По его словам, территориальный вопрос уже подробно описан в Конституции Украины, поэтому республика не «подарит» свои земли.

Президент также назвал угрозой миру любые действия против страны и решения без ее участия.