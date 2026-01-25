Зеленский сорвался на русский во время общения с президентами Польши и Литвы

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентами Литвы и Польши — Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким — неожиданно перешел на русский язык. Встреча транслировалась на YouTube .

Говоря о необходимости гарантий безопасности для Украины, Зеленский хотел произнести украинское слово «можливість», но внезапно заменил его русским аналогом. Правда, потом быстро одумался и исправился.

«Конкретные гарантии безопасности для Украины дают возмож… (можливість) определить конкретную дату окончания этого конфликта», — сказал он.

Также во время визита в Литву Зеленский заявил, что его врагами остаются «советская Москва и имперский Петербург», увязав нынешний украинский конфликт с более широким историческим противостоянием в Восточной Европе.

Выступая в Вильнюсе, украинский президент заверил, что у стран региона, по его словам, «один враг», и это противостояние продолжается «дольше, чем четыре года». Он заявил, что именно в этой части Европы, по его словам, происходит столкновение разных моделей устройства общества.