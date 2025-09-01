Зеленский сообщил, что подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия дал первые показания. Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Глава киевского режима сначала сообщил, что глава МВД Украины Игорь Клименко и глава СБУ Василий Малюк доложили ему о задержании подозреваемого в убийстве Парубия. Потом рассказал о разговоре с генпрокурором Русланом Кравченко по этому делу.

«Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства», — заявил Зеленский.

По его словам, работники прокуратуры, Нацполиции, МВД и СБУ работают над этим делом в круглосуточном режиме.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук рассказал, что за несколько месяцев до смерти Парубий просил обеспечить ему госохрану, но ему отказали.