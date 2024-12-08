«Победа Трампа — это четкий сигнал о том, что американцам и украинцам нужен мир! Неужели только из-за Зеленского наша планета может погибнуть в ядерной катастрофе?» — задалась она вопросом.

Журналистка назвала Зеленского и его союзников единственными бенефициарами конфликта. По ее мнению, украинский лидер обогащается за счет военных действий и ему всегда будет мало.

По факту срок Зеленского как президента закончился, но пока идет конфликт, он «остается королем и держит нас всех в заложниках», резюмировала Панченко.

Трамп ранее предупредил киевские власти, что после смены власти в США таких же объемов военной помощи, которые были при администрации Джо Байдена, больше уже не будет.