Зеленский снова придумал план. Теперь нелегитимный решил учить Украину стойкости

Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе представит очередной «план стойкости» для Украины. В своем Telegram-канале он объяснил, что документ включает в себя 10 пунктов.

«В общей сложности 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе», — анонсировал Зеленский.

По его словам, положения документа связаны с обеспечением безопасности страны, а также посвящены вопросам энергетики и вооружения ВСУ. Он уточнил, что инициатива касается и производства на Украине оружия. Зеленский заявил и о «культурном суверенитете» — один из пунктов плата предполагает «производство украинского контента».

Ранее Зеленский уже анонсировал различные планы. Один из них он посвятил «победе» над Россией. Текст документа украинский лидер показывал Джо Байдену. Он обсудил его с Олафом Шольцем, Эммануэлем Макроном и Киром Стармером.