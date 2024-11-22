Telegraph заметила изменения в риторике Зеленского о конфликте на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поменял свою риторику по завершению конфликта с Россией. Об это сообщила газета The Telegraph .

«Раньше Зеленский планировал полностью вытеснить российскую армию с территории Украины, но теперь все поменялось. Видимо, он готов согласиться на меньше, даже если в его словах изменения едва заметны», — отметили авторы статьи.

Журналисты добавили, что украинский политик с ноября перестал придерживаться максималистских идей по возвращению территорий через силу и завершению боевых действий.

Обозреватели связали такие изменения в поведении Зеленского с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Днем ранее Зеленский признался, что Украине не хватит сил, чтобы добиться выхода на границы 1991 года или вернуть в свой состав Крым. При этом он допустил, что полуостров в итоге получится вернуть дипломатическим путем.