Зеленский синхронизировал санкции против России с 18-м пакетом ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций, которые затронут 45 физических и 50 юридических лиц. Об этом сообщила «РБК Украина».

Как пояснил уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, Киев координирует санкции с международными партнерами и синхронизировал новые ограничения с 18‑м пакетом санкций ЕС. В него вошли восемь физических и 45 юридических лиц, связанных с «теневым флотом», поставками товаров двойного назначения и российским оборонно‑промышленным комплексом.

По словам Власюка, около 40% фигурантов этого пакета ранее уже попадали под украинские ограничения. Он отметил, что синхронизация с европейскими санкциями осложнит их обход.

Позже Зеленский заявил, что полностью утвердил в украинской юрисдикции все 18 пакетов санкций ЕС.

Евросоюз утвердил 18‑й пакет санкций на прошлой неделе. Под ограничения попали 14 физических лиц, включая граждан Китая, Индии и Ирана, 41 юридическое лицо, 105 танкеров и 22 российских банка.