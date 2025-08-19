Зеленский шокировал отказом от своего ключевого требования

Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с Дональдом Трампом в Белом доме самыми результативными из всех предыдущих встреч. Трансляция заявлений политика шла на его YouTube-канале.

Зеленский рассказал, что гарантии безопасности для Киева будут выработаны в течение 10 дней.

«Гарантии безопасности, вероятно, будут „распаковываться“ нашими партнерами, и будут появляться все новые и новые детали. Все это так или иначе будет оформлено на бумаге в течение ближайшей недели или 10 дней», — объяснил он.

На брифинге Зеленский уверил, что он готов к личным переговорам с Владимиром Путиным. Пока деталей того, как могла бы выглядеть такая встреча, нет.

Украинский лидер уточнил, что территориальная тема будет обсуждаться исключительно между ним и президентом России.

Владимир Зеленский также заявил:

Нам нужна не пауза, а настоящий мир;

Результат переговоров в Вашингтоне — «хороший, нормальный»;

Украина готова встретиться без каких-либо условий;

У него была долгая дискуссия с Трампом о территориях;

Существует соглашение с США о закупке беспилотников.

Теперь Украина больше не настаивает на перемирии в качестве условия для переговоров, добавил Зеленский. Ранее это требование было одним из ключевых в его планах.

«Если мы будем выдвигать требование перемирия в качестве условия для двусторонней встречи, россияне обвинят нас в срыве переговоров», — объяснил политик.

По словам Зеленского, в Белом доме обсуждался вопрос обмена пленных с Россией по формуле «всех на всех».

Кроме того, по версии Financial Times, Украина предложила купить у США оружие на сумму около 90 миллиардов долларов. Этот взнос украинская сторона готова сделать при поддержке европейских партнеров.