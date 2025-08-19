Зеленский подписал приговор. Украина шокировала требованиями

Financial Times опубликовала секретные материалы о переговорах Зеленского, Трампа и европейских лидеров в Белом доме. По версии источников газеты, Украина настаивает на прекращении огня перед мирным договором.

Ранее детали подобных предложений публично известны не были. Financial Times утверждает, что Киев разослал список тезисов для переговоров европейским лидерам накануне встречи Зеленского и Трампа.

Согласно утечке, Украина согласилась закупить у США оружие на 100 миллиардов долларов при финансовой поддержке Европы в обмен на гарантии безопасности. Дополнительно Киев и Вашингтон планируют заключить сделку на 50 миллиардов долларов по производству беспилотников украинскими компаниями.

Украина, по версии Financial Times, требует минимум 10 систем ПВО Patriot и другие ракеты для защиты городов и инфраструктуры.

Власти Украины также отказались выводить войска из ДНР и ЛНР. Киев отверг и предложение Москвы о заморозке линии фронта в обмен на отвод ВСУ.

Украина также потребовала компенсации ущерба за счет замороженных российских активов на 300 миллиардов долларов.

Ранее Зеленский восхитился картой Украины с утраченными территориями.