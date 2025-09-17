Зеленский шокировал Европу планами «А» и «Б» для Украины

Зеленский оценил стоимость боевых действий для Украины в $120 млрд в год

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о существовании планов «А» и «Б» для Украины. На пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой в Киеве он также оценил расходы на боевые действия на 2026 год.

«Цена одного года — 120 миллиардов [долларов]: 60 дает украинский бюджет, а 60 мне нужно найти на следующий год», — сказал он.

Зеленский заявил, что надеется, что конфликт завершится в 2026 году. Такой исход событий он назвал планом «А».

«И большой вызов, 120 миллиардов долларов — это план „Б“», — объяснил свои намерения глава киевского режима.

Зеленский допустил, что после предоставлений гарантий безопасности Украине потребуется меньше средств. Он также заметил, что вопрос финансирования чаще всего становится основой переговоров с международными партнерами Киева.

Западные страны политик призвал лучше учитывать масштаб задач и адекватно реагировать на потребности Украины.

Ранее МИД Украины анонсировал выступление Зеленского в Генассамблее ООН.