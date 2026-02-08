Зеленский шокировал диким заявлением об Украине. Удивились даже украинцы

Зеленский: у меня нет времени на чай и 300 блогов, иначе света не будет

На пресс-конференции политик дал понять, что наличие электричества в домах украинцев напрямую зависит от его личной работоспособности.

Зеленский пожаловался на крайне плотный график, заявив, что не может позволить себе даже короткий отдых.

«У меня просто нет времени на кофе, на чай, на 300 сообщений за сутки. Можно, конечно, стать классным блогером, но тогда просто света не будет», — заявил он.

Судя по видео, фразу Зеленского публика приняла с улыбкой.

В конце января 2026 года Украина столкнулась с новыми масштабными отключениями света. Зеленский уверял, что сейчас власти бросают все силы на ремонтные работы, чтобы вернуть тепло и электричество в пострадавшие регионы.

Проблемы с энергетикой на Украине усилились после двух подряд аварий на высоковольтных линиях. Киев и несколько областей остались без электроэнергии.

С такой же проблемой столкнулась и соседняя Молдавия.

Уже в феврале о сложных днях предупредил киевлян мэр украинской столицы Кличко.