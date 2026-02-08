Кличко предупредил киевлян о наступлении сложных дней

Жителям Киева стоит подготовиться к тяжелым дням. Об этом в своем телеграм-канале заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он предупредил горожан о предстоящих морозах.

«Нам нужно пройти через ближайшие несколько дней, которые будут очень сложными для Киева», — подчеркнул градоначальник.

Кличко рассказал, что на территории Украины продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Минэнерго подтвердило, что жители Киева получают доступ к свету всего на полтора-два часа.

Мэр уточнил, что главам районных администраций Киева поручили обеспечить надлежащую работу пунктов обогрева города.

Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что на территории республики отключились все атомные электростанции. Генерацию электричества остановили из-за поломки ключевых высоковольтных подстанций. На фоне этого в энергосистеме страны вырос дефицит мощности.