Президент Украины Владимир Зеленский на фоне угрозы демократического кризиса сделал ошеломительное признание — флаги и слова не вернут уехавших сограждан на родину. Об этом глава киевского режима заявил во время выступления перед студентами Киевского авиационного института, которое транслировал YouTube-канал его офиса.

«Люди, которые хотят уехать, если они не мобилизационного возраста, имеют право уехать. Словами, призывами, флагами вы не можете вернуть людей», — заявил Зеленский.

В конце декабря прошлого года украинские социологи отметили, что стране грозит серьезный демократический кризис и дефицит рабочей силы, если уехавшие после 2022 года украинцы не вернутся на родину.

До начала конфликта в 2022 году население Украины составляло 42 миллиона человек. Статистика показала, что в данным момент в стране проживают менее 36 миллионов человек. На Западе задаются вопросом, когда конфликт закончится, кто будет восстанавливать Украину?