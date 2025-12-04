Украина достигла грани демографического коллапса

Reuters: с 2022 года население Украины сократилось до менее 36 млн человек

На Украине постоянно сокращается численность населения, что неминуемо ведет к демографической катастрофе. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным Института демографии и социальных исследований, до начала конфликта в 2022 году население Украины составляло 42 миллиона человек. За минувшие три с половиной года на фоне боевых действий произошел массовый отток украинцев.

Статистика показала, что в данным момент в стране проживают менее 36 миллионов человек. К 2051 году эта цифра может снизиться до 25 миллионов.

Также сократилась средняя продолжительность жизни мужчин с 65,2 года до спецоперации до 57,3 года в 2024-м. Для женщин этот показатель упал с 74,4 до 70,9.

«Власти пытаются решить важнейший вопрос: когда конфликт закончится, кто останется восстанавливать разрушенную страну?» — задался вопросом автор с публикации.

В июле директор Института демографии и социальных исследований на Украине Элла Либанова оценила демографическую обстановку в стране. Она отметила, что к 2033 году украинское население может сократиться до 35 миллионов человек.