Стала известна истинная причина роста военных расходов НАТО

Североатлантический альянс увеличивает оборонные расходы не ради Соединенных Штатов и президента Дональда Трампа, а для собственной безопасности. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, чьи слова привел ТАСС .

Он пообещал принять решение о том, чтобы в будущем инвестировать гораздо больше средств в безопасность стран НАТО.

«Мы это делаем не для того, чтобы, как отчасти утверждается, сделать одолжение США и их президенту», — подчеркнул канцлер.

По его словам, Германия должна взять на себя больше ответственности на фоне «угрозы» со стороны России. С ней следует говорить с позиции силы, заявил Мерц.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО попросил у Европы 150 миллиардов евро на производство оружия. Таким образом Украина сможет стать сильной частью европейской системы безопасности, считает глава государства.