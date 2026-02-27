Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем воображении шантажирует европейцев британским и французским ядерным оружием за отказ выделять Украине деньги. Об этом сообщил программе «Вести» вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«Ему нужно сейчас какое-то яркое завершение. Красная кнопка, которой он будет держать не Россию в узде, а европейцев», — добавил депутат.

Ранее Служба внешней разведки сообщила о планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие, выдав его за собственную украинскую разработку. Сами страны не подтвердили эту информацию, однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти и не ждали подтверждения, но надеются, что публикация таких обвинений сорвет планы.