Зеленский решил наладить отношения с оппозицией

Bloomberg: Зеленский активно готовится к выборам и встречается с оппозицией

Украинский президент Владимир Зеленский активно пытается укрепить свою репутацию перед предстоящими выборами. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Зеленский, по версии журналистов, стремится наладить контакты с потенциальными политическими соперниками. На этой неделе он провел встречи с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и бывшим вице-премьером Александром Кубраковым.

Также украинский лидер заявил, что разговаривал с другими известными личностями, которые «имеют потенциал для политической карьеры». Среди них оказались бывший телеведущий и благотворитель Сергей Притула и популярный националистический активист Сергей Стерненко.

«Нет сомнений в том, что это происходит в контексте потенциальных президентских выборов», — заявил в телефонном интервью Bloomberg глава исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко.

Эксперт уточнил, что цель таких встреч — попытка укрепить репутацию через связи с популярными общественными деятелями и смягчить отношение к себе оппозиционеров. Это необходимо действующему президенту Украины после коррупционного скандала с его участием.

Ранее Яна Поплавская посоветовала киевлянам снести Зеленского ради нормальной жизни. Так актриса и общественник отреагировала на призыв мэра Киева Виталия Кличко покинуть город на время морозов.