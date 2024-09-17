Владимир Зеленский во время недавней встречи в Киеве с главой МИД Польши Радославом Сикорским вел себя слишком эмоционально, сообщило польское издание Onet . По данным его источников, украинский лидер общался с министром иностранных дел на повышенных тонах и даже разругался с ним.

Авторы статьи отметили, что Зеленский обвинил польские власти в недостаточной помощи ВСУ. Стороны затронули и тему Волынской резни — по мнению украинского президента, Польша якобы специально раздувает эту тему, после чего призвал не поднимать ее больше.

«Атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно даже говорить о споре. По словам источников, поляки, похоже, были как минимум удивлены стилем, в котором Зеленский пытался относиться к главе польского МИД», — добавили журналисты.

На Западе отметили, что Владимир Зеленский полностью утратил контроль надо происходящим в зоне боевых действий. Теперь у него остался последний шанс на «спасение ситуации» — вовлечение в прямой конфликт с Россией НАТО.