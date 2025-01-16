Зеленский раскрыл, в какую сумму Киеву обошелся конфликт на Украине

Зеленский: конфликт на Украине в 2024 году обошелся Киеву в более $100 млрд

Украинский кризис обошелся Киеву в более чем 100 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По словам украинского лидера, из этой суммы около 60% вложили западные партнеры: 35 миллиардов долларов предоставили США, еще 25 миллиардов — Европа. Остальные средства были затрачены самой Украиной.

«Мы не можем потерять общий союз между Соединенными Штатами и Европой поддержки Украины», — подчеркнул Зеленский.

Ранее стало известно, что Украина и Великобритания заключили соглашение о столетнем партнерстве. Зеленский рассказал, что взаимодействие государств вышло на новый уровень, но деталей сотрудничества раскрывать не стал. Стороны подписали документ во время рабочего визита Стармера в Киев.