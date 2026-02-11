Зеленский отверг предложение США по Донбассу

Зеленский: Украина и Россия не согласны с предложением США по Донбассу

Украина и Россия не примут предложение администрации США о создании в Донбассе свободной экономической зоны. Об этом агентству Bloomberg заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, инициативу Белого дома обсудят на новом раунде переговоров, но обе стороны скептически относятся к ней.

«Ни одна из сторон идею создания свободной экономической зоны не поддерживает — ни Россия, ни мы. На этот вопрос у нас разные взгляды. И договоренность была такой: давайте вернемся на следующую встречу с видением того, как это может выглядеть», — сказал он.

Также Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров может пройти 17 и 18 февраля в США. На нем обсудят территориальный вопрос, мониторинг прекращения огня и последовательность подписания документов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров по украинскому вопросу в США не планируется.