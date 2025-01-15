Зеленский раскрыл численность ВСУ

Зеленский: в ВСУ сейчас служат 880 тысяч человек

В Вооруженных силах Украины проходят службу до 880 тысяч человек. Это миллионная армия, заявил президент республики Владимир Зеленский на пресс-конференции в Варшаве.

Он также объяснил успех российской армии на поле боя. По словам Зеленского, отступление количественно превосходящих украинских бойцов на фронте и сдача ими населенных пунктов происходят из-за «рассредоточенности» подразделений ВСУ.

Украинский лидер заявил, что на территории Украины сейчас находятся порядка 600 тысяч солдат ВС России.

Ранее Зеленский отмечал, что нехватка вооружений представляет для ВСУ очень большую проблему, которая существеннее, чем кадровый голод. В бронетехнике и артиллерии, по его словам, нуждается сотня бригад.