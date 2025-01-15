Зеленский пожаловался на поломку техники ВСУ
Зеленский заявил, что более 100 бригад ВСУ не хватает оружия на поле боя
Нехватка вооружений представляет для ВСУ гораздо большую проблему, чем кадровый голод. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в оружии нуждается сотня бригад, сообщил УНИАН.
«Я не буду называть конкретную цифру, потому что это опасно. У нас более 100 бригад на поле боя, и каждая из них ежедневно требует укомплектованности», — сказал он.
Нехватка оружия, по словам Зеленского, осталась одной из ключевых проблем ВСУ. Он заявил, что большинство бригад регулярно сталкиваются с поломками, поэтому нуждаются в бронетехнике и артиллерии.
Президент Украины отказал западным партнерам в снижении мобилизационного возраста до 18 лет. Он призвал сначала провести техническую модернизацию, обеспечить ВСУ оружием, обучить военнослужащих и лишь потом озаботиться увеличением численности армии.