Зеленский расформировал роту БПЛА после показаний против него в НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский расформировал беспилотную роту 10-го мобильного отряда Госпогранслужбы после дачи командиром подразделения Юрием Касьяновым показаний против него и компании Fire Point в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Об этом военный сообщил в Facebook*.

«Решение о ликвидации подразделения принял Владимир Зеленский, потому что я являюсь ключевым свидетелем и разоблачителем по делу Fire Point. О ликвидации объявили утром 3 октября. Прошу НАБУ обеспечить защиту по программе защиты свидетелей», — написал он.

Касьянов уточнил, что сейчас находится в Ровенской области в «положении арестованного».

«Меня, добровольца с 2014 года и старшего офицера, поселили в казарме с мобилизованными, охраняют как уклониста и не позволяют выйти. Физическое состояние ухудшается с каждым днем», — добавил бывший командир подразделения.

Ранее стало известно, что причиной расформирования роты стала критика Касьяновым нового дрона «Паляница» и компании Fire Point, аффилированной с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

