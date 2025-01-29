США и Евросоюз в 2022 году сделали недостаточно для Украины, страна оказалась вынуждена «сражаться в одиночку». Об этом в эфире телеканала Fox News заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, Украина просила США принять против России превентивные меры еще до начала специальной операции в 2022 году. Зеленский уточнил, что Байден отказал в просьбе передать ВСУ деньги и оружие из-за «нерешительности».

«Украинцы оказались предоставлены сами себе, мы сражались в одиночку», — заявил Зеленский.

Украинский президент днем ранее вновь призвал западные страны вынудить Россию принять мир с Украиной «силой», несмотря на заявления Владимира Путина о вариантах урегулирования конфликта и ведения мирных переговоров.

Путин напоминал о нелегитимности Зеленского, пояснив, что он не имеет права на подписание государственных документов в рамках мирных переговоров.