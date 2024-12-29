Зеленский провел неожиданный разговор с канадским премьером Трюдо
Зеленский и премьер Канады Трюдо обсудили усиление санкций против России
Украинский лидер Владимир Зеленский провел не анонсированный телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом президент Украины сообщил в своем официальном Telegram-канале.
По его словам, стороны обсудили усиление санкций в отношении России. В частности, речь шла о российских СМИ и нефтяных танкеров.
Кроме того, Зеленский предложил Трюдо увеличить финансирование производства украинского оружия. Он также хочет, чтобы Канада рассмотрела возможность локализации производства отдельных видов своего вооружения на Украине.
В ноябре Зеленский говорил, что Канада направила украинским войскам систему ПВО NASAMS. Украина ожидает получить ее до конца года.
Кроме того, в декабре стало известно, что Канада может передать ВСУ и запрещенное в стране штурмовое оружие.