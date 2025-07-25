Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 5 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации. Информация появилась на сайте Верховной рады.

Согласно документу, новые сроки начнут действовать 7 августа и продлятся 90 дней — до 5 ноября.

За продление военного положения и мобилизации Верховная рада проголосовала 15 июля. Законопроект внес Зеленский за день до голосования.

С момента начала конфликта между Россией и Украиной Рада регулярно продлевала меры примерно каждые 90 дней. Предыдущее продление приняли в апреле, а действовало оно до 6 августа.

В марте Зеленский подписал закон, позволяющий в период военного положения направлять подразделения ВСУ за границу «для обеспечения безопасности, обороны и отпора агрессии против Украины». Решение об их отправке будет принимать президент. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что нахождение украинских военных за рубежом ускорит получение техники.