Зеленский призвал к одностороннему прекращению огня в небе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня в воздушном пространстве в одностороннем порядке может стать первым шагом к «настоящей дипломатии». Его слова привел РБК.

По словам Зеленского, Киев рассчитывает на усиление поддержки со стороны США и европейских союзников. Он подчеркнул, что Украине необходима «бóльшая защита и более быстрая реализация всех оборонных договоренностей».

Ночью несколько регионов Украины подверглись массированным ударам. Взрывы прогремели во Львове, Чернигове, Бурштыне и Хмельницкой области, также сообщалось о срабатывании ПВО в Киеве и Одесской области. Утром серия взрывов произошла в Ивано-Франковске.

По данным местных властей, во Львове после ударов на территории промышленного парка Sparrow вспыхнул пожар — очевидцы сняли зарево и густой столб дыма.

Минобороны России в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. В ведомстве подчеркнули, что удары наносились исключительно по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и связанным с ними объектам газо-энергетической инфраструктуры. Все заявленные цели, по данным министерства, удалось поразить.