Зеленский призвал говорить с Путиным на «языке давления»

Зеленский перед встречей с Трампом призвал мир усилить давление на Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское руководство понимает только «язык давления» и призвал западных союзников усилить санкции и военную поддержку Киева. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, — это язык давления. Давление санкциями, давление дальнобойностью», — написал Зеленский.

Он отметил, что минувшей ночью Россия нанесла удары по украинским регионам, применив более 300 ударных беспилотников и 37 ракет, в том числе баллистических. По его словам, атаки пришлись на инфраструктуру Винницкой, Сумской, Полтавской и Харьковской областей, а также на город Нежин в Черниговской области.

По мнению украинского президента, эффективность давления на российское руководство зависит от решений США, Европы и других партнеров.

Зеленский также добавил, что в ближайшие дни посетит Вашингтон, где намерен обсудить с американскими властями дальнейшие шаги по поддержке Украины.

Напомним, встреча украинского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом пройдет 17 октября в Вашингтоне.